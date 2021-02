Angela Merkel dimentica la mascherina: la svista dopo il discorso in Parlamento sul lockdown contro il Covid – Il video

Succede proprio a tutti, anche ad Angela Merkel. La cancelliera tedesca, notoriamente puntuale e precisa, ha dimenticato la mascherina alla fine del suo discorso in Parlamento. Nel suo intervento, Merkel parlava appunto della decisione del governo tedesco di estendere il lockdown nel Paese per contenere i contagi da Coronavirus in rialzo a causa delle varianti. Dopo essersi resa conto di non indossare il dispositivo di protezione, Merkel è corsa verso il podio dove aveva parlato poco prima per riappropriarsene. E, accortasi della gaffe, ha scosso il capo mentre tornava a sedere tra i banchi.

Video: Twitter/@GotfrydKarol

Leggi anche: