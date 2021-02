Fiducia al governo Draghi, il fronte del no del M5s: 15 senatori ribelli e 8 assenti. Movimento a un passo dalla scissione?

Comincia la corsa per la leadership interna. Intanto, oggi il presidente Mario Draghi tornerà in Parlamento, questa volta davanti alla Camera per chiedere anche qui la fiducia

Dopo aver perso ministeri chiave ed essersi ritrovato al governo con la Lega, il M5S deve fare i conti da giorni con i problemi di governance interna e spaccature profonde che potrebbero dar luogo a una scissione. Nonostante la linea data dalla leadership pentastellata, ieri sera sono stati 15 i senatori del M5S a votare contro il governo Draghi (Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Granato, La Mura, Lannutti, Lezzi, Mantero, Mininno, Moronese, Morra, Ortis). Tra i dissidenti, anche volti storici del Movimento, come Barbara Lezzi e Nicola Morra che hanno guidato il fronte del no. In 8 invece erano assenti e non hanno partecipato alla votazione (Auddino, Botto, Campagna, Dessì, Garruti, Nocerino più Vanin in congedo e Castiello in missione).

Sul loro futuro, espulsione o meno, pesa la stessa ristrutturazione che il movimento sta attraversando con il varo della nuova governance. Dopo la decisione presa sulla piattaforma Rousseau, sarà un comitato direttivo a guidare il Movimento. Ma – come fa notare il Corriere – il nuovo corso dei pentastellati potrebbe partire senza nomi di peso. Mancherebbero, infatti, sia Giuseppe Conte, che non può candidarsi in quanto non iscritto entro giugno 2020 e Roberto Fico. Quest’ultimo dovrebbe rinunciare alla presidenza della Camera.

Insomma, il Movimento archivia l’era del capo politico reggente, per ora. Ma Vito Crimi ha voluto chiarire fin da subito che la sua funzione di reggenza «proseguirà fino a quando non saranno eletti i cinque membri del nuovo comitato». Ma dentro al movimento è ormai già iniziata la campagna elettorale. Ed è proprio uno dei dissidenti, Nicola Morra, a farsi avanti per l’organo collegiale, come confermato ad Adnkronos. E per il nuovo corso pentastellato non si esclude neanche un ritorno di Alessandro Di Battista. Mentre, a restare ancora in silenzio è l’ex capo politico, Luigi di Maio, riconfermato nel governo Draghi alla Farnesina. E proprio oggi il presidente Mario Draghi tornerà in Parlamento, questa volta davanti alla Camera per chiedere anche qui la fiducia.

