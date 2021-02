Governo Draghi, è il giorno della fiducia alla Camera: al via la discussione in Aula. L’esito del voto è atteso in serata – La diretta

Al via la discussione a Montecitorio. Saranno 63 le deputate e i deputati che prenderanno la parola in Aula. Le operazioni di voto inizieranno alle 20, mentre l’esito è previsto dopo le 21.30

Dopo aver ottenuto la fiducia al Senato con 262 voti a favore, 40 contrari e 2 astenuti, per il governo di Mario Draghi è il giorno della fiducia alla Camera dei deputati. Le operazioni di voto inizieranno alle 20, ma già dalle 9 del mattino ha preso il via la discussione generale a Montecitorio: le deputate e i deputati che hanno richiesto di intervenire durante la giornata sono 63. Alle 18.00 prenderà la parola il presidente Draghi per la replica all’Aula, mentre l’esito del voto è previsto dopo le 21.30, se tutto va secondo programmi.

La diretta della giornata

Grillo tiene il punto sulla transizione ecologica: «Il patto verde è l’unica strada»

ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Foto d’archivio: Beppe Grillo

«Siamo nell’era della resilienza, dell’antropocene, e dobbiamo necessariamente effettuare un salto quantico, passare da un regime di equilibrio (che realmente non lo è più) a un altro e l’unità, il patto verde, è l’unica strada. La transizione ecologica è proprio questo, un processo necessario di trasformazione a livello tecnologico, economico, ecologico, socio-culturale e istituzionale, scale che si influenzano e si rafforzano vicendevolmente, è un processo sistemico che tiene conto della complessità della natura, e che deve concentrarsi sulle interazioni e le interconnessioni tra il sistema economia ecologico e sociale». A scriverlo su Facebook è il co-fondatore e garante del MoVimento 5 Stelle Beppe Grillo, mentre a Montecitorio è in corso la discussione prima del fiducia al governo Draghi e il M5s ha annunciato l’espulsione dei 15 parlamentari che nella giornata di ieri non hanno votato la fiducia in Senato.

Crimi: «I 15 senatori del M5S che non hanno votato la fiducia a Draghi saranno espulsi»

EPA/ROBERTO MONALDO | Foto d’archivio: il capo politico ad interim del M5s, Vito Crimi

«I 15 senatori che ieri hanno votato no alla fiducia al governo Draghi saranno espulsi dal Movimento 5 Stelle». A comunicato il capo politico ad interim dei pentastellati, Vito Crimi, in un post su Facebook mentre alla Camera è in corso la discussione prima del voto di fiducia al neo esecutivo guidato dal professor Mario Draghi. «Ieri al Senato il M5s ha votato sì. Non lo ha fatto a cuor leggero, è evidente. Ma lo ha fatto. Lo ha fatto con coerenza nel rispetto dell’orientamento emerso in seguito all’ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si è espressa a favore – prosegue Crimi -. E lo ha fatto con coraggio, assumendosi la responsabilità di una scelta che non guarda all’interesse esclusivo del MoVimento o al facile consenso, bensì agli interessi di tutti i cittadini italiani e della nostra comunità nazionale». Tra le 15 espulsioni spiccano i nomi di volti storici del MoVimento. Su tutti Barbara Lezzi e di Nicola Morra, cui si aggiungono i senatori e le senatrici Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Granato, La Mura, Lannutti, Mantero, Mininno, Moronese e Ortis.

Renzi: «Destra spaccata, conversioni, grillini estremisti fuori dalla maggioranza: altro che buio»

ROBERTO MONALDO/ LAPRESSE | Foto d’archivio: Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi

«Ieri il Senato ha votato la fiducia al Governo Draghi. Abbiamo a Palazzo Chigi l’italiano più stimato nel mondo, una maggioranza molto ampia e senza compravendita di senatori, i 209 miliardi europei in buone mani, lo spread che scende, la destra che è spaccata, molte conversioni all’europeismo, i grillini estremisti fuori dalla maggioranza, il ritorno della competenza, i professionisti a pagamento dei talk show spiazzati dalla politica. Non male, dai. E c’è ancora chi dice che è stato un errore aprire una crisi al buio. Altro che buio, qui si vede la luce. Viva il coraggio, viva l’Italia». A scriverlo su Facebook è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Durigon (Lega): «Necessaria riduzione fiscale sul costo del lavoro»

ANSA/ANGELO CARCONI | Foto d’archivio: il deputato della Lega, Claudio Durigon

«Le sfide che il governo dovrà affrontare sono sotto gli occhi di tutti, ieri lei presidente Draghi ha detto che non esiste un prima e un dopo, dobbiamo occuparci di chi soffre adesso, ha detto che centrali sono le politiche del lavoro, non posso che condividerlo. È necessario fin da subito la riforma degli ammortizzatori sociali. Il nostro auspicio è che ci sia una significativa riduzione della pressione fiscale sul costo del lavoro». A dirlo è il deputato della Lega, Claudio Durigon, a margine della discussione generale alla Camera prima del voto di fiducia al governo Draghi.

Magi (+Europa/Azione): «Il governo Draghi ci riporta alla realtà»

ANSA/FABIO FRUSTACI | Foto d’archivio: il deputato di +Europa/Azione/Radicali, Riccardo Magi

«In questi anni si è molto speculato attaccando con forza non solo le imperfette istituzioni europee, ma l’idea stessa e i valori che ne sono fondamento. Si è lucrato un consenso immediato contro la stessa idea di integrazione e di Europa. Poi di fronte alla gravissima emergenza sanitaria che stiamo vivendo e alle sue conseguenze sociali ed economiche è apparso in maniera inoppugnabile come gli strumenti, le risorse, la speranza di un futuro di ripresa e di rilancio avessero il volto dell’Europa, non solo delle banconote che recano la sua firma, ma del rinnovato senso di un destino comune. La formazione del suo governo ci riporta alla realtà e sancisce quali siano le scelte del nostro Paese rimettendo la barra dritta in un momento delicatissimo». A dirlo è Riccardo Magi, deputato di +Europa/Azione/Radicali, a margine della discussione in Aula alla Camera prima del voto di fiducia al governo Draghi.

Lollobrigida (FdI): «Non tradiremo l’impegno con i nostri elettori»

ANSA/FABIO FRUSTACI | Foto d’archivio: Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida

«Tre anni fa, il 18 febbraio 2018, i candidati di Fratelli d’Italia firmarono un impegno solenne con gli elettori: mai accordi e patti di governo che avrebbero portato a tradire il nostro programma. Dichiarammo di essere patrioti e, simbolicamente, consegnammo questo documento all’Altare della Patria a Roma. Oggi come allora, noi manterremo questa promessa». Sono le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Carelli: «Sì alla fiducia, ma i provvedimenti non verranno accettati supinamente»

Emilio Carelli alla Camera durante il voto di fiducia sul decreto Giustizia, Roma 24 Giugno 2020. ANSA/GIUSEPPE LAMI

«Oggi ci stringiamo attorno a lei votando la fiducia per il bene del Paese, dei nostri figli. Considero l’insediarsi di un governo di responsabilità nazionale un fatto estremamente positivo». A dirlo è l’ex deputato M5S Emilio Carelli durante la discussione generale alla Camera. Ma Carelli puntualizza che non verranno accettati «supinamente tutti i provvedimenti», ma con «spirito critico» ogni qual volta verranno adottate le misure, verificando «che gli impegni presi da Draghi davanti al Paese e al Parlamento vengano puntualmente rispettati».

Giachetti (IV): «Cambio di passo necessario. Draghi come Totti»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Foto d’archivio: il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti

«La sua agenda è la nostra agenda, la sua visione è quella che mancava e che siamo felici di poter misurare in queste ore. Non creiamo intergruppi, non ci sono distinguo da parte nostra. Quello che pensavamo fosse la migliore soluzione per il Paese, l’abbiamo ottenuta, l’abbiamo anche forse promossa e per questo siamo stati insultati. Ma ora il suo governo vola e lo spread precipita: forse qualcuno dovrebbe interrogarsi e capire che era proprio necessario un cambio di passo». A dirlo è il deputato di Italia viva Roberto Giachetti, intervenendo a Montecitorio durante la discussione generale sulle comunicazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

«Non me ne voglia presidente: ho sentito paragonarla a Ronaldo, ho sentito paragonarla a Baggio – ha proseguito Giachetti rivolgendosi al presidente Draghi, con cui condivide la fede calcistica per la Roma -. Lei mi consentirà, visto che conosco la sua fede calcistica, che abbiamo in casa nostra un grande Capitato al quale riconosciamo lungimiranza, intelligenza e precisione nei passaggi. A lui preferisco accostarla, se dobbiamo stare in questa metafora».

Barzotti (M5s): «Siamo qui per migliorare il Paese: nessun passo indietro deve essere fatto»

FACEBOOK/VALENTINA BARZOTTI| Foto d’archivio: la deputata del M5s, Valentina Barzotti

«Il M5s è entrato nelle istituzioni per dar voce e strumenti a chi stava restando indietro. Infatti la società corre sempre più veloce e la politica non si è mai preoccupata di chi restava indietro. Noi l’abbiamo fatto e lo rivendichiamo con forza, perché le disuguaglianze sociali che hanno serpeggiato e tuttora serpeggiano nel nostro Paese hanno strappato a molti una prospettiva di futuro». A dirlo è la deputata del M5s Valentina Barzotti, in apertura della discussione in Aula alla Camera prima del voto di fiducia al governo Draghi. «Il reddito di cittadinanza ha avuto una funzione sociale importantissima spesso sottovalutata o denigrata – prosegue Barzotti – Noi riteniamo necessario continuare su questa strada nei mesi che verranno per avere uno Stato veramente vicino ai cittadini e che garantisca pari opportunità, in particolare per i giovani al termine del loro percorso di studi, affinché abbiano una prospettiva di lavoro. E penso alle donne che ancora troppo spesso sono vittime di retaggi culturali che impediscono il loro accesso al lavoro. Nessun passo indietro deve essere fatto, questo è quello che chiede il M5s. Abbiamo scelto di difendere i risultati ottenuti e di proseguire per migliorare il Paese e la vita quotidiana dei nostri cittadini».

L’agenda della giornata

Anche oggi sarà una lunga giornata, costellata da ben 63 interventi da parte delle deputate e dei deputati di Montecitorio nelle fasi di discussione generale. Dalle 9 alle 12 è prevista la discussione generale, cui farà seguito un’ora e mezza di pausa per la sanificazione dell’Aula di Montecitorio. La discussione generale riprenderà alle 13.30 fino alle 16. Dopo una nuova pausa per la sanificazione dell’Aula, alle 18.00 il presidente del Consiglio Mario Draghi prenderà la parola per la replica all’Aula. Alle 18.30 i gruppi parlamentari espliciteranno le proprie dichiarazioni di voto, mentre alle 20.00 si procederà con il voto di fiducia vero e proprio.

Leggi anche: