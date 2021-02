M5s, Crimi espelle anche i deputati che non hanno votato la fiducia a Draghi. Taverna non ci sta: «Serve unità»

Dopo i 15 senatori ribelli, adesso tocca ai deputati. Il capo politico reggente del M5s, Vito Crimi, ha infatti annunciato l’espulsione di quanti ieri alla Camera non hanno votato la fiducia al governo Draghi. Il pallottoliere indica 16 contrari, 12 assenti e 4 astenuti. «Chi ha scelto di votare diversamente ha scelto di chiamarsi fuori da questo gruppo, lasciando dei vuoti. Ora le fila vanno serrate, affinché l’azione del gruppo, della squadra, sia ancora efficace», ha spiegato lo stesso Crimi in un post su Facebook. La ratifica dell’espulsione spetta adesso al collegio dei probiviri, ma una big del M5s come Paola Taverna la contesta: «Oggi siamo qui, ancora una volta, senza tirarci indietro davanti alle difficoltà. Ed io farò del mio meglio nel dare il mio contributo. Ricordo che tanti colleghi che hanno votato in dissenso sono parte fondamentale del Movimento, oltre che amici fraterni e compagni di tante battaglie. Serve unità adesso, perché proprio in questo momento comincia la nostra più grande partita».

La decisione di Crimi era prevista, ma è comunque destinata ad aggravare la spaccatura interna al M5s, con Alessandro Di Battista che scalda i motori in vista della diretta social di domani, 20 febbraio. Un evento che somiglia molto a una discesa in campo. Crimi sottolinea che chi in questi due giorni non ha votato la fiducia a Draghi «ha contribuito – involontariamente o volontariamente, non importa – al tentativo di frantumare il gruppo, quella forza collettiva che ci ha portati fin qui. Ha deciso di mettere davanti a tutto le proprie posizioni, imponendo la propria coscienza individuale su quella collettiva, in un voto che di coscienza aveva poco e che rappresentava solo l’avvio, o il non avvio, di un governo».

Crimi: «Non è una fiducia incondizionata, come non lo era quella che abbiamo accordato ai governi precedenti»

Anche alla Camera, come al Senato, l’appello all’unità lanciato da Beppe Grillo è caduto nel vuoto: «Perseverare alla Camera dei deputati. I Grillini non sono più marziani. I Grillini non sono più marziani», aveva scritto il garante, nel tentativo di ricompattare gli eletti. E Crimi oggi ha ribadito che quella espressa dal M5s «non è una fiducia incondizionata, come non lo era quella che abbiamo accordato ai governi precedenti. Faremo la nostra parte, come sempre, lavorando con spirito critico e propositivo ogni giorno, come abbiamo già fatto».

Ma per farlo serve «un gruppo che sia solido, coeso, consapevole della propria forza e del fatto che solo camminando ancora fianco a fianco i suoi portavoce potranno continuare a ottenere risultati per la collettività». La prima reazione all’espulsione è arrivata dalla deputata Emanuela Corda: «Come fa il nulla a espellermi dal nulla?», ha detto all’Adnkronos, «la decisione di Crimi mi fa ridere, ma io sono serena. Sono convinta di ciò che ho fatto e lo rifarei». Mentre il collega Pino Cabras puntualizza: «L’espulsione? Non ho ricevuto comunicazioni da nessuno».

