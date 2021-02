«Ci sedemmo dalla parte del torto»: Giorgia Meloni cita Bertolt Brecht nel suo intervento alla Camera – Il video

«Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati». Ne L’opera da tre soldi il drammaturgo tedesco Bertolt Brecht usa questa frase evocativa e provocatoria per rimarcare il ruolo della responsabilità davanti alla rincorsa della vanagloria. Dalla poesia alla politica, la linea dell’assurdo dell’intellettuale tedesco arriva fino a Montecitorio, dove ieri Giorgia Meloni ha ribadito l’opposizione del suo partito all’esecutivo di Mario Draghi. «Potrei giustificare così la scelta di Fratelli d’Italia che oggi vota contro, ma non è così», ha proseguito Meloni. «Per un fatto di serietà, i cittadini devono diffidare dai partiti che non mantengono la parola data». E poi usa ancora le parole di Brecht, che sempre nell’opera citata disse che «di tutte le cose sicure, la più certa è il dubbio».

Video: YouTube/CameradeiDeputati

