Coronavirus, 251 decessi in 24 ore. In lieve calo i ricoveri giornalieri in terapia intensiva: 137 (ieri 151)

Il bollettino del 20 febbraio

Le vittime legate al Coronavirus registrate in Italia nelle ultime 24 ore sono state 251. A darne conteggio è il quotidiano bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Ieri, 19 febbraio, le morti segnalate erano state 353, contro le 347 del 18 febbraio. Il numero totale dei decessi fin dall’inizio del monitoraggio arriva a quota 95.486. Per quanto riguarda i nuovi casi, sono oggi +14.931. Ieri ne erano stati tracciati 15.479, mentre due giorni fa 13.762. Gli attualmente positivi sono invece 384.623 (ieri 382.448).

La situazione negli ospedali

Il numero dei posti letto occupati nei reparti non intensivi degli ospedali è di 17.725 (ieri 17.831, –106). In rianimazione si trovano invece ancora 2.063 pazienti (ieri 2.059), di cui 137 nuovi ingressi (ieri 151). In isolamento domiciliare ci sono 364.835 persone (ieri 362.558). I dimessi e i guariti salgono a 2.315.687 (ieri 2.303.199, +12.488).

Tamponi

In tutto, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 306.078, contro i +297.128. Il totale di test effettuati dall’inizio del monitoraggio è di 37.087.953 di cui 33.600.200 molecolari e 4.207.753 antigenici. Il tasso di positività è al 4,9% (-0,3%, eri al 5,2%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

