Superati i 95mila morti. Il tasso di positività sale al 5,2 per cento (ieri era al 4,8) mentre le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+3.724), Emilia-Romagna (+1.821) e Campania (+1.616)

Nell’ultima giornata sono stati registrati +15.479 casi di Coronavirus in tutta Italia. Ieri erano +13.762, il giorno prima +12.074. Il totale dei contagiati nel nostro Paese è arrivato a quota 2.780.882. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile, i decessi di oggi sono 353 contro i 347 di ieri e i 369 del giorno prima per un totale di 95.235 vittime dall’inizio della pandemia. Si precisa che la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che, in seguito a una verifica sui dati comunicati nei giorni scorsi, sono stati eliminati 5 decessi. Gli attualmente positivi sono 382.448 (ieri 384.501, -2.053). Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+3.724), Emilia-Romagna (+1.821) e Campania (+1.616).

Il totale dei ricoverati negli ospedali italiani sale a 17.831 (ieri 17.963, -132) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 2.059 pazienti (ieri 2.045, +14). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 151, ieri 177, il giorno prima 113. In isolamento domiciliare, invece, si trovano 362.558 persone (ieri 364.493, -1.935) mentre i dimessi e i guariti salgono a 2.303.199 (ieri 2.286.024, +17.175).

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono +297.128 contro i +288.458 di ieri e i +294.411 del giorno prima. Il numero di persone testate è di 18.740.720, il totale di tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio è di 37.501.875 di cui 33.445.698 molecolari e 4.056.177 antigenici. Il tasso di positività, ovvero il numero di nuovi casi rapportati al numero di test effettuati nelle ultime 24 ore, sale al 5,2 per cento (ieri era al 4,8, quindi +0,4 per cento).

