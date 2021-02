Napoli, ultimo giorno in giallo: transenne sul lungomare contro gli assembramenti – Il video

Da domani, domenica 21 febbraio, la Campania passerà in zona arancione ed entreranno in vigore misure più restrittive dopo l’aumento dei contagi da Coronavirus. Nell’ultima settimana il numero di nuovi casi di positività nella regione è aumentato del 4,3%, il tasso di positività all’8,19% e l’indice Rt ha raggiunto quota 1,16. «Un quadro preoccupante», ha commentato il governatore campano Vincenzo De Luca. L’ipotesi di una stretta alle misure anti-contagio a livello nazionale è al centro della conferenza Stato-Regioni odierna.

De Luca punta il dito contro gli assembramenti, definendoli «scene da brividi», una cui deriva «potrebbe portare alla zona rossa». E proprio per limitare gli assembramenti sul lungomare di Napoli, nell’ultimo giorno di zona gialla, è intervenuta la polizia che ha dovuto transennare il tratto che va da piazza Vittoria verso Santa Lucia, consentendo unicamente l’uscita di chi si trova nella zona. Tutto esaurito in molti bar e ristoranti, non solo sul lungomare napoletano. Complici anche le temperature primaverili, in molti si sono riversati in strada nel capoluogo campano.

Non c’è tuttavia la ressa dei giorni scorsi, non quella di martedì, e nemmeno la fiumana di gente di due settimane fa quando furono in tanti a prendere d’assalto il lungomare. Vigili urbani, Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri tengono d’ occhio la situazione pronti a intervenire in caso di assembramenti.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

