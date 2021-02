Coronavirus, in Italia 356 decessi. Aumentano terapie intensive (+28) e ricoveri (+140)

Il bollettino del 23 febbraio

Sono 13.324 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Ieri, 22 febbraio, i positivi tracciati erano stati 9.630, contro i 13.452 di due giorni fa. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute, i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 356. Ieri erano stati 274, mentre il 21 febbraio 232.

La situazione negli ospedali

Ci sono altre 140 persone ricoverate negli ospedali nei reparti non intensivi, per un totale di 18.295. Ce ne sono altri 28 nei reparti di rianimazione, per un totale di 2.146 (di cui 197 nuovi ingressi). I dimessi e i guariti delle ultime 24 ore sono +12.898.

I tamponi

I test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 303.850, a fronte dei +170.672 di ieri. Il totale dei tamponi effettuati fin dall’inizio dell’epidemia è di 38.533.461, di cui 33.973.710 molecolari e 4.559.751 antigenici. L’indice di positività è al 4,4% (ieri 5,6%).

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

