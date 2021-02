Coronavirus, l’Oms: in una settimana decessi calati del 20% a livello globale. Singapore apre al passaporto vaccinale

OMS

Contagi in calo dell’11%

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), i decessi per complicazioni legate al Coronavirus sono diminuiti a livello globale del 20% nell’ultima settimana. Si tratta della terza settimana consecutiva in cui viene registrato un calo rispetto alla precedente. Per quanto riguarda i casi di contagio da Covid-19, risultano in calo per la sesta settimana consecutiva. In una dichiarazione, l’Oms ha detto:

Il numero di nuovi casi globali segnalati continua a scendere per la sesta settimana consecutiva, con 2,4 milioni di nuovi casi la scorsa settimana, un calo dell’11% rispetto alla settimana precedente.

Anche il numero di nuovi decessi continua a scendere, con quasi 66.000 nuovi decessi riportati la scorsa settimana, un calo del 20% rispetto alla settimana precedente. Questo porta i numeri cumulativi globali a 110,7 milioni di casi e oltre 2,4 milioni di morti dall’inizio della pandemia.

SINGAPORE

Campagna di vaccinazione al secondo mese

Singapore sta discutendo il riconoscimento reciproco del cosiddetto passaporto vaccinale con altri Paesi. A dirlo è il primo ministro Lee Hsien Loong, definendolo un passo necessario verso la ripresa dei viaggi e del turismo. Singapore, un hub regionale gli scali nell’area del Sud-Est asiatico e importante polo finanziario, ha lanciato il suo programma di vaccinazione anti Covid-19 negli ultimi due mesi, approvando le formule di Pfizer-BioNTech e Moderna.

L’economia di Singapore, che ha registrato la sua peggiore recessione nel 2020 a causa della pandemia, sta faticando a riprendersi in maniera stabile e un aumento dei viaggi d’affari e turismo sarebbe una spinta per la città stato. L’idea del passaporto vaccinale non è nuova. In Europa, la Grecia, la Spagna e il Regno Unito sono tra i Paesi che la stanno valutando nel tentativo di rimettere in moto l’economia.

