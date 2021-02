È ufficiale: torna l’Uomo Ragno. «Spider-Man: No Way Home» sarà al cinema dal prossimo Natale – Il video

Il nuovo film dell’Uomo Ragno si farà e sarà intitolato Spider-Man: No Way Home. L’annuncio ufficiale arriva direttamente dalla Marvel che produrrà il terzo capitolo della saga di Peter Parker con protagonista Tom Holland. Il film verrà distribuito nei cinema americani dal prossimo Natale. Nel video appena rilasciato, i tre protagonisti escono dall’ufficio del regista Jon Watts con il noto tema musicale in sottofondo dell’Uomo Ragno. La pandemia aveva interdetto il rilascio di informazioni ufficiali riguardo lo svolgimento delle riprese e degli attori coinvolti. Tra le speculazioni c’era stata anche l’ipotesi del ritorno di Willem Dafoe, il Goblin della prima trilogia diretta da Sam Raimi, e Thomas Haden Church, già Sandman nel secondo capitolo dell’era pre-Marvel. Le intenzioni della Marvel sono comunque quelle di proseguire con la programmazione dell’universo dei supereroi di cui detiene i diritti.

Video: Twitter/@rottentomatoes

