Roma, Mattarella in visita alla Nuvola, il nuovo hub per i vaccini: «Teniamo duro, ce la faremo» – Video

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato in mattinata il centro per i vaccini anti Coronavirus allestito alla Nuvola di Fuksas a Roma, in zona Eur. Ad accompagnare il Capo dello Stato nella visita – durata circa mezz’ora – è stato il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti. Al termine del tour nell’hub, Mattarella è stato applaudito da lavoratori e cittadini presenti. Secondo quanto riferiscono i presenti, avrebbe salutato da lontano i presenti, dicendo: «Teniamo duro, ce la faremo».

Mattarella ha visitato la sala d’attesa, la sala del Triage, quella per la somministrazione dei vaccini, per l’attesa post-vaccinale e, lo spazio dedicato al rilascio del certificato vaccinale. «Ringrazio il Presidente per questo atto di sensibilità e vicinanza verso le operatrici e gli operatrici della sanità del Lazio – ha detto Zingaretti -, impegnati nella grande campagna vaccinale in questo luogo simbolo dell’Italia, dove si può arrivare fino a 4 mila somministrazioni al giorno. È una vera fabbrica della speranza». Presenti anche l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, l’architetto Massimiliano Fuksas e Doriana Mandrelli Fuksas, sua moglie co-progettista.

Immagine di copertina: EPA/PAOLO GIANDOTTI

