Zingaretti sceglie (ancora) Barbara D’Urso. Stasera la prima intervista dopo le dimissioni. Ironia sui social

L’annuncio arriva pochi giorni dopo il contestato tweet in cui il segretario dimissionario si complimentava con la conduttrice per il servizio reso alla comunità

Nicola Zingaretti sceglie Barbara D’Urso. Confermata, infatti, dall’ufficio stampa di Mediaset, la presenza dell’ormai ex segretario del Pd, nel programma di Canale 5 Live – Non è La D’Urso, proprio come preannunciato oggi dal Corriere della Sera. Dopo le dimissioni, rese note giovedì pomeriggio con un post su Facebook, – dall’incipit: lo stillicidio non finisce – il presidente della Regione Lazio ha deciso di andare proprio nel salotto televisivo di Barbara D’Urso per spiegare le ragioni della sua “rinuncia” alla guida del Partito Democratico. Ospite in trasmissione anche il leader della Lega Matteo Salvini.

Sui social, questa scelta, è già diventata oggetto di polemica e sarcasmo: «Zingaretti dalla D’Urso a raccontare la sua verità. Pensavo fosse uno scherzo, invece…», scrive un utente. «Zingaretti va prima da Barbara D’Urso e poi dagli iscritti. Com’era, la protesta della base?», si legge in un altro tweet, e ancora: «Come essere già nel buco e continuare a scavarsi la fossa».

L’ex segretario, che ha lasciato molti di sorpresa per il suo addio – una decisione che alcuni hanno preso per mera tattica o comunque come il “giocare d’anticipo” per evitare un ulteriore logoramento – era già stato oggetto di polemica proprio per un tweet in cui si complimentava con la conduttrice televisiva per il “servizio” reso alla comunità

Proprio questo post aveva già scatenato il mondo social e non solo. Famosa la battuta di un utente: «Salvini esci da questo corpo!», frase che è stata considerata la più emblematica e rappresentativa della “confusione” di cui spesso è stato accusato Zingaretti nell’ultimo periodo. In ogni caso attendono tutti con “ansia” l’intervista/confessionale dell’ex leader ma una certezza il web già ce l’ha: Fiorello, in uno dei sui monologhi, a Sanremo è stato profetico: «Zingaretti fra un po’ lo ritroveremo come opinionista dalla D’Urso».

