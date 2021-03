Zingaretti pubblica (e rimuove) la foto della vaccinazione di Mattarella con il meme di Bernie Sanders

Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la dose del vaccino Moderna contro la Covid19. La foto, l’unica scattata all’interno del centro vaccinale dello Spallanzani, è diventata oggetto di nuovi meme per la postura che ricorda Bernie Sanders durante il giuramento del Presidente americano Joe Biden. Una delle tante creazioni del web è finita nei profili di un politico italiano, il segretario dimissionario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.

Il post Instagram è stato prontamente rimosso a seguito di una segnalazione, come si apprende da una fonte di Open. Non si riscontrano archivi o salvataggi che riportino il fatto, ma c’è un elemento che fornisce un ulteriore prova dell’avvenuto errore.

A fornire l’elemento è la pagina Facebook di Nicola Zingaretti, proprio nella cronologia delle modifiche del post pubblicato alle ore 14:35 dove notiamo la sostituzione dell’immagine intorno alle ore 15:02 di questo pomeriggio:

Al contrario di Facebook, su Instagram non è possibile sostituire l’immagine di un post e quello nel profilo di Zingaretti è stato rimosso. Rimangono, come possiamo notare in entrambi i social, le immagini pubblicate in contemporanea (come quello fissato di 17 ore fa, come vediamo nello screenshot sotto riportato).

Sui social, in particolare su Twitter, se ne trovano tanti di questi meme con Mattarella e Sanders, quest’ultimo posizionato in diversi luoghi nella foto originale.

