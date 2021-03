Quel giorno in cui Meghan Markle ha condiviso una coperta con la Regina Elisabetta II – Il video

«Eravamo in auto, spostandoci tra i nostri diversi impegni e lei aveva una coperta da tenere sulle ginocchia. Faceva freddo e mi disse, “Meghan vieni qui” e la mise anche sulle mie ginocchia. Mi faceva pensare a mia nonna nel suo essere sempre calorosa, invitante e veramente accogliente». Parola di Meghan Markle che, nonostante le aspre critiche riservate all’entourage della Royal Family, durante l’intervista di Oprah Winfrey, ha dato spazio anche a episodi positivi del suo rapporto con la sovrana. Nel 2018, infatti, durante una visita nel Chesire, la Regina Elisabetta II ha condiviso con Meghan una coperta in un viaggio in auto.

Video: YouTube/Swns

Leggi anche: