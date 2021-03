Coronavirus, Biden firma il piano di aiuti da 1.900 miliardi contro la crisi economica: «Volteremo pagina»

Il presidente e la sua vice Kamala Harris saranno ad Atlanta il 19 marzo per la prima tappa del tour “Help is Here” per presentare la nuova legge

Con 1.900 miliardi di dollari di stanziamento, Joe Biden ha firmato nello Studio Ovale il piano di aiuti per arginare la crisi economica nata con la pandemia da Coronavirus. Una «legge che ci farà voltare pagina nella pandemia e farà ripartire la nostra economia»: così l’ha definita il presidente degli Usa. Biden e la sua vice Kamala Harris saranno ad Atlanta il 19 marzo per la prima tappa del tour Help is Here – l’aiuto è qui, ndr -, una serie di eventi con cui la Casa Bianca vuole promuovere i benefici del nuovo piano.



«Un adulto su quattro negli Stati Uniti ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid e ora siamo leader nel mondo dal punto di vista delle vaccinazioni. Questo è progresso», aveva scritto in un tweet il presidente degli Stati Uniti qualche ora prima.

Leggi anche: