Coronavirus, 264 morti nelle ultime 24 ore. Altre 243 persone finiscono in terapia intensiva: sono 3.082 in totale. Il tasso di positività aumenta: è al 7.8%

Il bollettino del 14 marzo

Ancora 264 vittime positive al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano state 317 secondo la fotografia scattata dal consueto bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Il giorno prima erano state 380. Il bilancio totale delle morti correlate a Covid-19 da quando è cominciata l’emergenza sanitaria è ormai di 102.145. Il numero dei nuovi casi di contagio diminuisce/aumenta rispetto a ieri: +21.315 a fronte dei +26.062 di ieri e i +26.824 di due giorni fa. Le persone a oggi attualmente positive in tutta Italia sono 531.266 – ieri erano 520.061 (due giorni fa 509.317, il giorno prima 497.350).

La situazione negli ospedali italiani

Non migliora la situazione negli ospedali, dove la pressione è sempre più elevata. Ci sono 24.518 persone ricoverate nei reparti ordinari di tutta Italia a fronte delle 24.153 di 24 ore fa e di 23.656 del giorno prima. Sono 3.082 i pazienti in terapia intensiva (ieri erano 2.982): 243 di loro entrati nelle ultime 24 ore (i nuovi ingressi ieri erano stati 270 e due giorni fa 226). Si trovano al momento in isolamento domiciliare 503.666. Da quando è cominciata l’emergenza sono guarite e sono state dimesse 2.589.731 persone.

Tamponi e tasso di positività

Da ieri sono stati eseguiti 273.966 tamponi (24 ore fa erano stati 372.944, due giorni fa 369.636). Da quando è iniziata la pandemia sono stati realizzati in totale 44.623.304 e analizzati un corrispettivo di 21.138.014 persone. Il tasso di positività registrato è pari al 7,8%, in aumento rispetto al 6,98% di ieri.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: