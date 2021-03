In Veneto continua l’ondata di contagi: 1.587 casi in 24 ore. Calano i nuovi ingressi nei reparti Covid

Scendono i nuovi casi casi quotidiani di Coronavirus in Veneto, che negli ultimi giorni avevano superato quota 2 mila al giorno (ieri erano stati registrati 2.682 casi). Rimangono comunque oltre quota mille: sono 1.587 in 24 ore, per un totale di 354.314 infetti dall’inizio dell’emergenza. Scende anche il numero di decessi: sono 8 da ieri. Il 13 marzo erano stati registrati 29 decessi per Covid, il giorno prima altrettanti. Secondo il bollettino della Regione il numero di persone ricoverate con sintomi è attualmente 1.107 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 181 e quelli in isolamento domiciliare 35.006.

