Coronavirus, 81 vittime in Lombardia. Raddoppiano i ricoveri giornalieri in terapia intensiva (83, ieri 38)

Il bollettino del 16 marzo

Sono 83 i pazienti positivi al Coronavirus che vanno ad aggiungersi ai ricoveri nelle terapie intensive della regione Lombardia nelle ultime 24 ore (ieri il numero dei nuovi ingressi era stato pari a 38, due giorni fa 39 e tre giorni fa 54. Il totale delle persone in terapia intensiva si attesta a quota 765. Nei reparti ordinari degli ospedali lombardi ci sono invece 6.474 pazienti ricoverati per Covid – +306 rispetto a ieri quando erano 6.198, il giorno prima 6.077 e quello prima ancora 6.068. Da ieri la regione registra altre 81 vittime (24 ore fa erano state 79, il giorno prima 61, tre giorni fa66. Il computo dei decessi collegati a Sars-Cov-2 dall’inizio della pandemia è di 29.380.

I nuovi casi di contagio registrati in Lombardia sono oggi 4.235 (ieri erano+2.185 in ragione della consueta flessione collegata al fine settimana, due giorni fa +4.334, il giorno prima +5.809. I tamponi, ieri dimezzati causa weekend (21.605) sono oggi 49.068. Il totale di test effettuati nella regione da quando è cominciata l’emergenza sanitaria è pari a 7.404.606 test: si tratta di 6.769.491 di tamponi molecolari e 634.575 antigenici rapidi. Le persone testate dall’inizio della pandemia in Lombardia sono ad oggi 3.327.916. Ci sono 95.776 lombardi e lombarde attualmente positivi, mentre il totale delle persone guarite è oggi 548.302.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano : 968 di cui 358 a Milano città ;

: 968 di cui 358 a ; Varese : 677;

: 677; Brescia : 609;

: 609; Como : 395;

: 395; Monza e Brianza : 308;

: 308; Bergamo : 262;

: 262; Mantova : 253;

: 253; Cremona : 169;

: 169; Pavia : 166;

: 166; Sondrio : 148;

: 148; Lecco : 115;

: 115; Lodi: 67.

In copertina ANSA/Mourad Balti Touati | Il Presidente della Lombardia Attilio Fontana e il vice Presidente Letizia Moratti durante la seduta del Consiglio Regionale a Palazzo Pirelli a Milano, 16 marzo 2021.

