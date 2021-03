Roma, è (quasi) ufficiale: il candidato sindaco del Pd è l’ex ministro Gualtieri. La benedizione di Letta: «Ottimo nome e grande amico»

Per Roberto Giachetti, l’attuale sindaca di Roma, Virginia Raggi, ricandidata al Campidoglio nonostante il suo stesso partito, lo teme. Di certo, il dado sembra (quasi) essere tratto: le agenzie battono da tutto il giorno la probabile discesa in campo dell’ex ministro dell’Economia del governo Conte II Roberto Gualtieri: «sta seriamente riflettendo sulla possibilità di mettersi a disposizione per la battaglia su Roma», dice il suo staff citato dall’Ansa.

A sfidare Raggi in Campidoglio potrebbe quindi essere l’ex ministro (che nell’esecutivo Draghi ha lasciato il campo a Daniele Franco). Gualtieri ha già comunicato la sua disponibilità al Pd di Roma e del Lazio. E «a breve vedrà il segretario del partito, Enrico Letta»: al neo segretario infatti spetta l’ultima parola. Ci saranno le primarie? Secondo fonti Pd, per il partito sarebbero «ineludibili».

Il successore di Nicola Zingaretti, dal canto suo, conferma: «Incontrerò Gualtieri prestissimo, è un ottimo nome e un grande amico, mi occuperò di Roma immediatamente», dice Letta in un incontro con la stampa estera on line a Roma. «Non posso dire di essere stupito di come sia la situazione. Roma vive delle grandi difficoltà, ma avremo modo di affrontare questi temi preparando il progetto del Pd e per questo motivo incontrerò Gualtieri al più presto».

In copertina ANSA/ANGELO CARCONI | Roberto Gualtieri durante la camera ardente dell’ex presidente del Senato Franco Marini presso la clinica Villa Mafalda, Roma, 10 febbraio 2021.

