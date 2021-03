Coronavirus, in Lombardia 79 morti nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Il bollettino del 17 marzo

REGIONE LOMBARDIA | Coronavirus, il bollettino del 17 marzo 2021

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 4.490 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 4.235) e 79 morti (ieri 81). I ricoverati sono 7.422, di cui 781 in terapia intensiva (ieri 765) e 6.641 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 81, in leggero calo rispetto agli 83 di martedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 677.948, quello delle vittime arriva a 29.459. Il bollettino di mercoledì 17 marzo registra un tasso di positività del 7,6% (ieri era all’8,6%), con un totale di 59.009 tamponi effettuati (ieri 49.068).

A fronte di 59.009 tamponi effettuati, sono 4.490 i nuovi positivi (7,6%). I guariti/dimessi sono 4.422.



Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano : 1.050 di cui 447 a Milano città

: 1.050 di cui 447 a Varese : 432

: 432 Brescia : 949

: 949 Como : 295

: 295 Monza e Brianza : 416

: 416 Bergamo : 291

: 291 Mantova : 227

: 227 Cremona : 180

: 180 Pavia : 275

: 275 Sondrio : 72

: 72 Lecco : 125

: 125 Lodi: 73

