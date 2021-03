Coronavirus, in Lombardia 100 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale all’8,4%

Il bollettino del 25 marzo

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 5.046 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 4.282) e 100 morti (ieri 110). I ricoverati sono 7.977, di cui 845 in terapia intensiva (stessa cifra di ieri) e 7.132 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 26, in calo rispetto ai 65 di mercoledì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 712.996, quello delle vittime arriva a 30.185. Il bollettino di giovedì 25 marzo registra un tasso di positività dell’8,4% (ieri era al 7,1%), con un totale di 59.696 tamponi effettuati (ieri 59.626).

Leggi anche: