In Veneto scendono ancora i nuovi contagi: +1.404, 11 decessi in 24 ore

Sono 1.404 i nuovi contagi di Covid-19 registrati dal bollettino della Regione Veneto. Un dato in leggera diminuzione rispetto ai 1.759 di ieri e ai 2.095 di due giorni fa. Il totale dei casi segnalati sul territorio da inizio pandemia è pari a 378.663. Anche sul fronte dei decessi si registra un calo: 11 morti in 24 ore a fronte dei 17 di ieri, 27 marzo. Per un numero complessivo di vittime da inizio monitoraggio arrivato a quota 10.528. Salgono di 418 unità gli attualmente positivi, 39.641 in tutto.

