L’Ever Given torna a galla: la festa dei marinai e degli operai impegnati nello sblocco del Canale di Suez – Il video

La gioia degli equipaggi delle navi bloccate da giorni e delle squadre che hanno lavorato per spostare la cargo dal Canale

Dopo giorni di lavori per disincagliare la Mv Ever Given dal Canale di Suez, attimi di felicità tra gli equipaggi e gli operai impegnati nello sblocco del cargo. Alle prime luci dell’alba, infatti, con il successo delle manovre di sblocco, decine di navi hanno iniziato a suonare le sirene, tra le urla entusiaste dei marinai.

Video: Twitter/@Joyce_Karam/@AlArabia_Eng

