Coronavirus, Speranza firma l’intesa sui vaccini: ai farmacisti 6 euro per ogni dose. Ecco come funziona l’accordo

I farmacisti dovranno fare un breve corso di formazione e in ogni caso non potranno somministrare dosi ai soggetti estremamente fragili o con pregresse reazioni allergiche gravi. Da chiarire i criteri per la prenotazione

Il vaccino contro il Coronavirus potrà essere somministrato anche in farmacia. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il protocollo con le Regioni e i professionisti sanitari, definendo l’intesa «un passo importante per rendere la campagna più veloce e capillare». I farmacisti dovranno fare un breve corso di formazione e in ogni caso non potranno somministrare vaccini ai soggetti «con estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica». Prima dell’iniezione andrà raccolto il consenso informato. L’onere della distribuzione delle dosi spetterà alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Saranno le farmacie a effettuare le prenotazioni

Per quanto riguarda le attività di prenotazione, esse verranno eseguite dalle farmacie «secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalle autorità e seguendo i criteri di priorità». Per le farmacie è prevista una remunerazione di 6 euro per ciascuna dose somministrata, demandando ad appositi accordi con le Regioni il riconoscimento di eventuali ulteriori oneri relativi o di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target. L’accordo prevede inoltre che i farmacisti che fanno le vaccinazioni non saranno tenuti alla quarantena o alla chiusura dell’esercizio in caso di contatto con persone positive al Coronavirus.

Da oggi in Liguria è possibile vaccinarsi in farmacia

La prima Regione a partire con la nuova intesa è stata la Liguria, dove da oggi è già possibile immunizzarsi nelle farmacie: al momento quelle coinvolte sono 52. A iniettare la dose di AstraZeneca agli over 70 saranno medici o altri operatori sanitari abilitati. Anche i farmacisti del Lazio sono pronti a darsi da fare. Il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti, ha parlato di circa 1.000 farmacie su 1.800 che hanno già dato la loro disponibilità. Ma adesso bisognerà definire con precisione le modalità di distribuzione e prenotazione, per poter gestire al meglio l’arrivo delle prime dosi del preparato di Johnson & Johnson, previsto per metà aprile.

