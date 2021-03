Space X, esplode il razzo Sn11: i momenti dell’esplosione dopo lo schianto – Il video

Quarto tentativo fallimentare per il modello di razzo sviluppato dall’azienda di Elon Musk

Una prova finita male, la quarta per lo Starhip Sn11 di SpaceX, il programma di esplorazione dello spazio finanziato e voluto da Elon Musk. Durante il test, effettuato presso il centro aerospaziale di Boca Chica, in Texas, il razzo si è schiantato a terra provocando una forte esplosione tra la nebbia e la pioggia. Nel febbraio dell’anno scorso, l’ultimo test era finito in modo simile, con lo schianto del razzo e l’esplosione.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

