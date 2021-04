In sala parto un telo di plastica anti Covid per le «mamme comuni» e non per i Ferragnez? No, ecco perché

Chiara Ferragni e Fedez, noti come i Ferragnez, non hanno fatto in tempo a festeggiare la nascita della figlia Vittoria che alcuni utenti sui social hanno contestato il fatto che i due si trovassero in sala parto senza mascherine o altre protezioni anti Covid19. Vengono definiti «élite», messi a confronto con le immagini video di una madre con indosso la mascherina mentre incontra per la prima volta la sua piccola creatura attraverso un «muro di plastica». Si tratta di un caso di disinformazione.

Ciò che risulta curioso è che il video della neomamma utilizzato per contestare i Ferragnez è una influencer americana di nome Melina Tesi che, una volta scoperto l’utilizzo improprio del contenuto multimediale, non ha esitato a smentire le narrative dei contestatori convinti che il trattamento a lei riservato fosse dovuto alla Covid19.

Esistono protocolli Covid19 per il parto che prevedano un telo di plastica posizionato in quel modo? Facendo una semplice ricerca Google con le parole chiave «telo trasparente parto» troviamo molte immagini simili e parecchio datate (qui una del 2018), il che ci fa comprendere che non sia affatto una novità:

Veniamo al contenuto social segnalato a Open. «Ma voi partorite pure sole, isolate, con la mascherina, con la plastica, senza il vostro uomo e papà. Siete plebee, lobotomizzate, umiliate e contente» scrive l’utente @InMonsterland su Twitter, il quale ottiene come risposta il tweet di @Maxmiliam_M con il video in esame:

La fonte del video è un account Tik Tok, ma risulta difficile da leggere vista la qualità della versione pubblicata su Twitter. Ci viene in aiuto un fotogramma al minuto 0:12 dove leggiamo @melisatesi.

Dal profilo Tik Tok di Melina Tesi troviamo un altro video ripreso da un’altra angolazione. Il divisore di plastica è ancora presente:

Nel profilo Tik Tok troviamo tre nuovi video (1 – 2 – 3) dove Melina smonta le teorie di complotto sul conto del suo parto: la pratica utilizzata in sala parto non ha nulla a che fare con la Covid19! La stessa Melina si dichiara disgustata dell’uso improprio dei suoi video.

Per chi non potesse vedere i video su Tik Tok, troviamo il video originale anche su Instagram, pubblicato il 25 marzo 2021, dove Melina riporta un lungo testo contro la disinformazione:

I cannot believe this! Please hear me out! I posted this video on tiktok and it went viral in the worst way, now tiktok removed it. People are using my video to further their sick agendas and it is NOT OK! I gave birth to my son thru a C section, not by choice I wish I could of had a natural birth but I didn’t have that option. So now let me explain for everyone freaking out about the plastic drape, it’s a clear drape for mom to watch the baby be born and once they wipe off the blood and cut the cord they wrap him up and bring him to me. The drape is there for sterile reasons it is a SURGERY. I delivered my first son 5 years ago thru an emergency C section and it was the same protocol. This has nothing to do with covid or any other twisted ideas. If you have a problem with how c sections work take it up with the medical industry not me. Stop attacking me for something I had no control over. What matters is the baby is doing absolutely amazing and is perfectly healthy. Please research “clear drape during c section” or “gentle c section” before you comment or use my video! Thank you!