Sul nuovo sito di Trump è possibile prenotare «Donald e Melania» per matrimoni e battesimi: «Noi per la vostra occasione speciale»

Compleanni, lauree e anniversari di matrimonio. Qualsiasi sia l’occasione, Donald Trump e Melania Trump saranno pronti a fare festa. È l’offerta comparsa sul nuovo sito web dell’ex presidente degli Stati Uniti 45office.com. Non solo racconti dell’esperienza alla Casa Bianca ma anche la possibilità di “prenotare” Donald e Melania per averli a feste ed eventi privati. Una trovata senza dubbio particolare che ha destato non pochi commenti e critiche sul web.

Sulla pagina dedicata alle “occasioni speciali” si comincia con la possibilità di scegliere l’avvenimento da festeggiare: «pensionamento militare, compleanno bambino, compleanno adulto, battesimo, premio Eagle Scout». Da lì basterà inserire i propri dati e quelli dell’eventuale destinatario della sorpresa, per poi cliccare sull’invio della richiesta. L’iniziativa volta a consolidare il rapporto tra Trump e i suoi sostenitori è stata vista da molti come una «scelta ridicola e inappropriata». Criticata anche la scelta di non fare alcun cenno, nel racconto degli anni da presidente, ai due impeachment né all’assalto al Congresso del gennaio 2021.

