Vaccini in Italia, in 24 ore distribuite 247 mila dosi. Ancora lontano l’obiettivo delle 500 mila dosi al giorno

Il numero delle dosi di vaccino contro il Coronavirus somministrate nelle ultime 24 ore è stato 247.293. Nemmeno la metà della soglia fissata più volte dal Governo per la fine di aprile, momento in cui si dovrebbe arrivare a 500 mila dosi di vaccino al giorno. Secondo il portale ufficiale del ministero della Salute, in questo momento il numero totale di dosi di vaccino somministrate in Italia è arrivato a 11.697.942. Le persone che hanno ricevuto prima e seconda dose, e quindi completato tutto il processo di immunizzazione, sono 3.607.973. Alla fascia di popolazione compresa tra gli 80 e gli 89 anni sono state destinate 3.669.657 dosi. I punti di distribuzione del vaccino presenti in tutta Italia sono saliti a 2 135.

