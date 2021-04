Il Maradona di Tvboy, metà angelo e metà demone: «La via di mezzo non è mai stata un’opzione» – Il video

«Per Maradona, perché la via di mezzo non è mai stata un’opzione». Con queste parole lo street-artist Tvboy celebra la figura del Pibe de Oro, per il quale ha realizzato la sua ultima opera di street-art a Barcellona. Ed è proprio la maglia dei blaugrana, insieme a quella della nazionale Argentina, a essere rappresentata nel disegno creato dall’artista. «Mezzo angelo, mezzo demone, amato od odiato, il suo carisma devastante ha marchiato un intero secolo rendendolo leggenda, oltre il calcio», ha scritto Tvboy dal suo account Instagram, rivolgendosi al fuoriclasse ex-Napoli. «ADíos è il mio tributo al numero 10 che ha lasciato un segno indelebile in milioni di cuori».

Video: Instagram/tvboy

Leggi anche: