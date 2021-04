«In Lombardia la sanità va commissariata»: pentolada di protesta sotto la Regione – Il video

«Per dire a Fontana di andarsene. Per dire che in Lombardia è andato tutto male». I Sentinelli di Milano, con la collaborazione di Arci, Medicina Solidale e Casa Comune, hanno organizzato una pentolada di protesta sotto la sede della Regione Lombardia. Ai partecipanti hanno chiesto di presentarsi con pentole e padelle, coperchi e mestoli per far sentire in questo modo la loro voce. «Gestione inadeguata, sanità commissariata», è scritto su uno degli striscioni. I cittadini intervenuti al microfono hanno denunciato il «disastro» del sistema di adesione alla campagna vaccinale contro il Coronavirus gestito da Aria. Mentre Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, ha dichiarato: «Una cosa ci indigna più di tutte, 31 mila morti e non hanno mai chiesto scusa. Attilio Fontana e la sua giunta diano le dimissioni».

