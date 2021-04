I numeri in chiaro, Sebastiani (Cnr): «Prima di riaprire bisogna abbattere la mortalità e mettere in sicurezza gli over 70»

Per il matematico, grazie ai vaccini si sta riducendo la percentuale di pazienti deceduti dopo essere entrati in terapia intensiva

In Italia secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute il bilancio della giornata segna 358 decessi da Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 114.612. Per quanto riguarda i contagi, i nuovi casi di positività si attestano a 9.789 unità. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 15.746 unità. «Da qualche settimana vediamo un miglioramento molto lento», spiega il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani.

I numeri di oggi

Cala la percentuale di nuovi positivi su casi testati ma anche quella dei pazienti in terapia intensiva, dice Sebastiani. «Non in maniera così rapida, ma calano. Per la precisione, la curva del contagio è dal 14 marzo che cala. I decessi scendono ma molto lentamente, però c’è una nota positiva. Fino a qualche tempo fa, analizzando il dato dei pazienti in terapia intensiva, dopo un certo periodo il 20% di quel numero era deceduto. Ora, grazie alla vaccinazione, questa percentuale si sta riducendo. Prima era al 18%, poi 14%, 13%, ora siamo al 12%. E non può essere altro che un risultato della campagna vaccinale».

Riaperture: sì o no?

Sulla possibilità, prospettata, di riaprire a maggio i ristoranti a ora di cena, e di far ripartire il settore turistico, il matematico spiega: «Per quanto riguarda le riaperture bisogna essere molto cauti. Si potrà quando avremo messo in sicurezza tutti gli over 70, limitando la circolazione del virus. Altrimenti rischiamo la generazione di nuove varianti magari non sensibili a questi vaccini. Quindi riaprire sì, ma solo dopo aver abbattuto la mortalità».

