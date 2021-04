Coronavirus, 358 morti nelle ultime 24 ore. In lieve calo gli ingressi in terapia intensiva: 167 (ieri 175)

Il bollettino del 12 aprile

Sono 358 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 114.612. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 9.789 nuovi positivi. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 15.746 unità; mentre sette giorni fa – era il lunedì di Pasquetta – il bollettino riportava un totale di 296 decessi e 10.680 nuovi positivi, con circa 87 mila tamponi in meno. Oggi le regioni con il maggior incremento di casi sono la Campania (+1.386), l’Emilia-Romagna (+1.151) e la Sicilia (+1.110).

La situazione negli ospedali

Le persone attualmente positive al virus sono 524.417. I dimessi e i guariti dall’inizio dell’emergenza sanitaria toccano quota 3.140.656, mentre i ricoverati con sintomi sono 27.329. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 3.593 pazienti; di questi, 167 hanno fatto il loro ingresso in rianimazione nella giornata di oggi (ieri 175). Rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi aumentano di 78 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono otto in più. Sette giorni fa i ricoverati con sintomi erano 28.785, di cui 3.737 in terapia intensiva, con 192 nuovi ingressi.

Tamponi e tasso di positività

I dati arrivano a fronte di 190.635 nuovi tamponi, in calo di 62.465 unità rispetto a ieri, per un totale di 53.245.501 test effettuati dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività si attesta al 5,1% (ieri era al 6,2%).

I positivi al Covid-19 regione per regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

91.166 in Campania

72.687 in Lombardia

66.433 in Emilia Romagna

52.068 nel Lazio

51.576 in Puglia

31.687 in Veneto

27.661 in Piemonte

27.631 in Toscana

23.709 in Sicilia

17.238 in Sardegna

12.570 in Calabria

10.987 in Friuli Venezia Giulia

10.410 in Abruzzo

8.055 nelle Marche

7.733 in Liguria

5.160 in Basilicata

3.902 in Umbria

1.563 a Trento

1.129 in Valle d’Aosta

636 in Molise

416 a Bolzano

