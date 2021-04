Recovery Plan, Draghi incontra la delegazione del M5s. Crimi: «Abbiamo chiesto la proroga del Superbonus al 2023»

Diversi gli argomenti portati dai grillini al tavolo di Palazzo Chigi, dall’istituzione di una cabina di regia ad hoc per la ripartenza ai sostegni per partite Iva e lavoratori autonomi

È iniziato il giro di consultazioni di Mario Draghi con i partiti di maggioranza per discutere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr. La prima delegazione a essere consultata è stata quella del Movimento 5 stelle. All’incontro, durato circa un’ora, hanno partecipato il reggente Vito Crimi, i due capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Ettore Licheri, e il ministro alle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Per il governo era presente anche il ministro dell’Economia Daniele Franco. «Abbiamo concentrato la discussione sulle nostre proposte, a partire dal Superbonus e sulla necessità che sia prorogato al 2023 come il parlamento ha richiesto», ha esordito Crimi, subito fuori da Palazzo Chigi.

Una cabina di regia sulla ripartenza

«Abbiamo chiesto che nel Pnrr ci siano interventi per ripristinare anche le pari opportunità e che la transizione ecologica sia un atto coraggioso», ha aggiunto il reggente. Nel corso della riunione, è stato fatto «un bilancio di questi primi mesi di governo. Ne seguiranno altri», ha sottolineato Crimi. Il Movimento 5 stelle ha discusso con il presidente del Consiglio di come progettare la ripartenza, prevedendo l’istituzione di una cabina di regia ad hoc: «È fondamentale che le nostre aziende abbiano una prospettiva. Ci sarà nei prossimi giorni una cabina di regia che affronterà un progetto di ripartenza, che tenga conto di una situazione cambiata, con tante persone vaccinate».

Crimi: «Nel decreto Sostegni si intervenga a favore di autonomi e partite Iva»

Crimi, ai giornalisti assiepati davanti al palazzo della presidenza del Consiglio, ha dichiarato che nel corso del colloquio si è anche affrontato il tema dei rapporti politici: «Siamo molto ottimisti ed entusiasti», ha detto a riguardo. Crimi ha aggiunto che la delegazione ha fatto presente «al presidente Draghi e al ministro Franco la necessità che nel decreto Sostegni si intervenga a favore delle famiglie dei lavoratori autonomi e delle partite Iva, affinché ricevano un adeguato riconoscimento equivalente a quello dei lavoratori dipendenti».

