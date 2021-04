A New York il sindaco De Blasio ha distribuito mascherine gratis ai passanti – Il video

Il gesto del primo cittadino della Grande Mela rientra in una serie di iniziative delle autorità per arginare i contagi, in leggero aumento

Il sindaco di New York City Bill De Blasio ha distribuito centinaia di mascherine ai cittadini. Il gesto rientra nella promozione dell’iniziativa Recovery For All, serie di progetti che le autorità newyorkesi hanno organizzato per mantenere un basso numero di contagi nella Grande Mela e ridurre il disagio socio-economico portato dal virus. In America la campagna vaccinale anti-Covid procede a passo spedito, nella metropoliti il pericolo di un aumento dei casi è già realtà a causa della diffusione di varianti nei diversi quartieri.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

