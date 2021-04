Coronavirus, ancora 429 decessi. Diminuiscono i ricoveri e gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 16 aprile

Continua a rimanere alto il numero di vittime da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i decessi rilevati in Italia sono stati 429 (ieri 380), per un totale di 116.366 morti dall’inizio della pandemia. Sono invece 15.943 i nuovi casi registrati nell’ultima giornata, in calo rispetto ai 16.974 di ieri.

La situazione negli ospedali

A livello ospedaliero sono 24.743 le persone attualmente ricoverate in reparti non critici (ieri 25.587). In terapia intensiva si trovano invece 3.366 persone (ieri 3.417). Mentre i nuovi ingressi giornalieri in area critica sono stati 199 (ieri 211).

Tamponi e tasso di positività

Il dato di oggi sui contagi arriva a fronte di 327.704 tamponi analizzati, ieri 319.633. Il tasso di positività è invece del 4.9%, ieri 5.3.

Ieri-oggi:

Indice di gravità:

Ultimi 10 giorni:

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

