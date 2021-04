Coronavirus, 310 decessi in 24 ore. In calo i nuovi ricoveri in terapia intensiva: 163 (ieri 199)

Il bollettino del 17 aprile

Sono 15.370 i nuovi casi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 15.943), secondo i dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero delle vittime è invece di 310, ieri 429, e il giorno prima 380, per un totale di 116.676 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

La situazione negli ospedali

Al 17 aprile sono 27.440 le persone ricoverate complessivamente negli ospedali. Di queste, 24.100 si trovano in aree non critiche (ieri 24.743), mentre altre 3.340 sono in terapia intensiva (ieri 3.366). Guardando invece agli ingressi giornalieri nelle unità intensive il dato di oggi è di 163 (ieri 199).

Tamponi e tasso di positività

I test analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 331.734, ieri 327.704. Il tasso di positività è quindi del 4.6%, ieri 4.9.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

