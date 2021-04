Gelmini: «Da lunedì oltre 11 Regioni passeranno in zona gialla». Ecco quelle che puntano al cambio di colore

Mancano due giorni alla conferenza stampa dell’Istituto superiore di sanità (Iss) ma già è possibile capire quante e quali regioni sono destinate a diventare gialle dopo oltre un mese di rosso e arancione. La ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini ha dichiarato che a partire da lunedì 26 – data dell’entrata in vigore del nuovo Decreto Covid e, quindi, delle riaperture – «probabilmente oltre 11 regioni passeranno al giallo». Il passaggio è per la ministra «una conquista degli italiani che hanno fatto sacrifici», anche se, specifica, «il Coronavirus è invisibile ma non è scomparso».

I territori che dovrebbero essere interessati al cambio di colore verso il giallo sono quelli con l’indice Rt sotto l’1. Attualmente, risultano essere:

la Lombardia

il Lazio,

l’ Emilia-Romagna,

il Veneto,

il Piemonte,

il Friuli-Venezia Giulia,

le Marche,

l’ Abruzzo,

l’ Umbria,

il Molise

le province autonome di Bolzano e Trento.

In più, tutte queste presentano un rischio basso o moderato. Solo il Molise potrebbe passare a rischio elevato e diventare come la Calabria che, per quanto abbia l’Rt sotto lo zero, presenta un rischio alto e probabilmente resterà arancione.

