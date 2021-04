Condannato in Spagna Igor il Russo: per la giuria è colpevole di tutti i tre omicidi durante la fuga dall’Italia

È arrivato il verdetto di totale colpevolezza per Norbert Feher, alias Igor il Russo, considerato dalla giuria popolare in Spagna responsabile di tre omicidi commessi a dicembre 2017 in Aragona. Durante la fuga da latitante dopo gli omicidi in Italia, Feher uccise un allevatore di 40 anni, José Luis Iranzo, e due agenti della Guardia Civil, Victor Romero di 30 anni e Victor Jesus Caballero di 38 anni. Il verdetto ha giudicato Feher colpevole anche di altri reati, tra cui attentato all’autorità e porto d’armi illecito. Nelle prossime settimane è attesa la sentenza di condanna da parte del giudice dell’Audiencia provinciale di Teruel.

