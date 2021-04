Coronavirus, da lunedì i nuovi colori delle regioni: la Sardegna è l’unica rossa, 5 sono arancioni. Il resto dell’Italia è in giallo

In base ai dati sull’epidemia da Coronavirus e alle indicazioni della Cabina di Regia, il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di firmare una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire dal 26 aprile. Ci sarà solo una regione in zona rossa: la Sardegna. Cinque regioni invece saranno indicate in area arancione: Basilicata, Calabria, Puglia Sicilia e Valle d’Aosta. Tutte le altre torneranno in fascia di rischio gialla. Dai dati diffusi oggi dal monitoraggio settimanale del’Iss, l’indice Rt risulta ancora in calo in tutto il Paese. Negli ultimi sette giorni è passato da 0,85 a 0,81. Sempre il 26 aprile comincerà una nuova stagione di riaperture. Qui una guida completa.

