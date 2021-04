Coronavirus, 322 morti e 143 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 4,3%

Il bollettino del 24 aprile

Scende il numero dei decessi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sono 322 le vittime segnalate nell’ultima giornata, contro le 342 di ieri, 23 aprile. Diminuisce anche il numero dei nuovi positivi: 13.817 nelle ultime 24 ore, ieri 14.761, 16.323 due giorni fa. Per un totale di contagiati dall’inizio del monitoraggio pari a 3.949.517.

La situazione negli ospedali

Scende la pressione nelle strutture sanitarie: sono 20.971 i pazienti ricoverati in area medica (ieri 21.440). Cala anche il dato degli ingressi in terapia intensiva: oggi 143 (153 ieri), per un totale di persone ospedalizzate in area critica pari a 2.894.

Tamponi e tasso di positività

Il bollettino giornaliero riporta un numero di nuovi tamponi effettuati pari a 320.780. In aumento rispetto ai 315.700 di ieri. Dall’inizio del monitoraggio si contano in tutto 56.886.535 test effettuati. Scende il tasso di positività: nelle ultime ore si registra un valore del 4,3%, percentuale in lieve calo rispetto al 4,4% di ieri.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

