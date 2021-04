Coronavirus, in Lombardia scende il numero di decessi: 39 in 24 ore (ieri 49). 11 gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 25 aprile

In Lombardia scende il numero dei decessi per Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 39 le vittime segnalate, in diminuzione rispetto ai 49 morti registrati dal bollettino regionale di ieri, 24 aprile. Il numero totale di decessi è arrivato a quota 32.657. La curva scende anche per i ricoveri. 11 gli ingressi giornalieri in terapia intensiva (24 ieri), con un numero complessivo di persone ospedalizzate in area critica pari a 610, meno 1 unità rispetto al dato di ieri. In diminuzione anche i ricoveri in area medica: 3.886 contro i 4.050 di ieri. Il bollettino regionale segnala un calo dei nuovi positivi: oggi, 25 aprile, sono 1.967 (ieri 2.313) a fronte di 38.982 nuovi tamponi effettuati (ieri 50.456). Per un totale di test eseguiti dall’inizio del monitoraggio pari a 57.126.017. Il totale di guariti e dimessi arriva a quota 705.138. Sale il dato degli attualmente positivi: 57.622 contro i 57.093 di ieri, 56.449 due giorni fa.

