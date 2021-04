Draghi presenta il Recovery Plan alla Camera: «No a ritardi, dentro c’è il destino del Paese. Il gusto del futuro prevarrà sulla stupidità»

Il premier ha illustrato i dettagli del Pnrr: 248 miliardi per rilanciare l’Italia. Domani il discorso al Senato

«Sono certo che riusciremo ad attuare questo Piano. Sono certo che l’onestà, l’intelligenza, il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, la stupidità, gli interessi costituiti». Il premer Mario Draghi ha illustrato alla Camera dei Deputati il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da oltre 200 miliardi, che dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 30 aprile e che, dopo l’approvazione, verrà finanziato dai fondi del Recovery Fund. Il testo integrale è stato trasmesso ieri dal governo al Parlamento. «Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr sia solo un insieme di progetti, tabelle e numeri», ha detto Draghi. «Ci sono le vite degli italiani, soprattutto dei giovani e delle donne e di chi è stato più colpito dalla crisi del Coronavirus».

Gli obiettivi e la ripartizione dei fondi

Secondo quanto dichiarato dal premier, il piano ha 3 obiettivi: la ripresa economica, il superamento delle difficoltà strutturali del Paese e la transizione ecologica. «La quota dei progetti verde è pari al 40% – ha detto Draghi -, quella dei progetti digitali il 27%. In più, il Piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno su 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio». Il Piano prevede inoltre 400 milioni «per favorire l’imprenditorialità femminile», e oltre 1 miliardo «per la promozione delle competenze in ambito tecnico-scientifico, soprattutto per le studentesse».

Le 6 missioni del piano

La prima missione riguarda i temi della Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura: destinati circa 50 miliardi ;

; La seconda Missione riguarda la “Rivoluzione Verde” e la transizione Ecologica: stanziati quasi 70 miliardi ;

; La terza missione è sulle infrastrutture: destinati circa 31 miliardi ;

; La quarta missione è sull’Istruzione e Ricerca: destinati quasi 32 miliardi ;

; La quinta missione è destinata alle politiche attive del lavoro e della formazione: stanziati circa 22 miliardi ( +7,3 miliardi dalle risorse del React-Eu);

( dalle risorse del React-Eu); La sesta missione è sulla Salute: destinati 18,5 miliardi.

La “governance” delle iniziative

Ad occuparsi della messa in pratica delle iniziative e delle riforme – nonché della gestione delle risorse finanziarie – saranno i Ministeri e le autorità locali. Le funzioni di« monitoraggio, controllo e rendicontazione e i contatti con la Commissione Europea» sono affidati nello specifico al Ministero dell’Economia. Si prevede anche la creazione di una cabina di regia «presso la Presidenza del Consiglio», con il compito tra l’altro di« interloquire con le amministrazioni responsabili in caso di riscontrate criticità nell’attuazione del Piano».

L’impegno sui giovani, le donne e le categorie più colpite

Nel suo discorso, Draghi ha posto l’attenzione sulle categorie più fragili dal punto di vista sociale ed economico:

Noi vogliamo che dal 2027 le nostre ragazze e ragazzi possano avere accesso alle migliori esperienze educative, ovunque esse siano in Italia. Vogliamo che i nostri imprenditori, piccoli e grandi, possano lanciare e far crescere le loro attività rapidamente e efficientemente. Vogliamo permettere alle donne imprenditrici di realizzare i loro progetti. Vogliamo che i lavoratori e le lavoratrici continuino ad acquisire le competenze per le professioni di oggi e di domani. Vogliamo che le persone più sole o vulnerabili possano esser assistite dagli operatori sanitari, dai volontari e dai loro famigliari nel miglior e più tempestivo modo possibile. Vogliamo che le pubbliche amministrazioni e i loro servizi siano accessibili senza ostacoli, senza costi e senza inutile spreco di tempo. Vogliamo insomma accelerare l’adozione della tecnologia – nel pubblico, nel privato e nelle famiglie – per dare alla fine del quinquennio 2021-26 eque opportunità a tutti. In particolare a giovani, donne e a chi vive in territori meno connessi.

La diretta video

Le richieste di rinvio di Fdi, Alternativa e Sinistra Italiana

L’intervento di Draghi è stato preceduto dalla richiesta formale di Francesco Lollobrigida, deputato di Fratelli d’Italia, di rinviare la discussione sul Piano. «Aspettavamo la bozza venerdì, e invece è arrivato alle ore 14 di ieri, domenica 25 aprile», ha dichiarato. «Un totale di circa 300 pagine. Poi alle 14 di oggi è arrivata un’ulteriore versione aggiornata. Chiediamo quindi il rinvio della seduta odierna per darci il tempo di leggere e approfondire». Anche Andrea Colletti – ex M5s e attuale L’Alternativa C’è – ha fatto la stessa richiesta, seguito da Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana: «Non si può discutere il documento a scatola chiusa». Roberto Fico, presidente della Camera, ha chiarito che alla fine delle comunicazioni del premier convocherà una conferenza dei capigruppo.

Immagine di copertina: ANSA/CLAUDIO PERI

Leggi anche: