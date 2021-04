Coprifuoco, l’intesa nella maggioranza impegna il governo a valutare un cambio di orario a maggio

La maggioranza «impegna il governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale, l’aggiornamento delle decisioni prese» con l’ultimo decreto legge sulle riaperture, «anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento», ovvero l’orario del coprifuoco. È quanto si legge nel testo – riformulato – di un ordine del giorno sulle riaperture, condiviso dalla maggioranza alla Camera. Il testo è frutto di una mediazione condotta dal ministro Federico D’Incà, che ne ha parlato direttamente anche con il premier Mario Draghi.

Il raggiungimento di una tregua nella maggioranza sul tema del coprifuoco è stato confermato anche da Matteo Salvini, leader della Lega, partito che più di altri aveva puntato i piedi su questo fronte: «Ci sarà un ordine del giorno della maggioranza sulla questione del coprifuoco, per rivedere le restrizioni già a maggio. Sarà recepito dal governo e votato da tutta la maggioranza», ha detto infatti Salvini, parlando con i giornalisti fuori dal Senato. Anche Forza Italia si è detta soddisfatta.

Decisamente diversa, invece, sempre all’interno del centrodestra ma dai banchi dell’opposizione, la posizione di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, ha detto che sul coprifuoco «il governo è nel caos». Il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha fatto sapere che il partito rifiuta la riformulazione e andrà avanti con il suo ordine del giorno, perché «noi vogliamo certezze per gli italiani, non chiacchiere per buttare la palla avanti». Poi è intervenuta direttamente Meloni: «Ci chiedete di prendere in considerazione l’ipotesi di valutare tra un mese l’aggiornamento delle decisioni sul coprifuoco. Ma che riformulazione è? Il coprifuoco è una misura illegittima, inutile, devasta le imprese e massacrerà il turismo. Questa misura inutile ve abolita adesso».

