Nel 2022 arriva House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones – Il video

A dieci anni esatti dalla prima puntata di Game of Thrones è ufficiale: nel 2022 arriverà House of the Dragon, prequel che racconta gli avvenimenti 193 anni prima degli eventi narrati nella serie targata Hbo. La notizia dell’inizio dei lavori è stata diffusa proprio dal network americano, che ha aperto l’account dedicato su Twitter e svelato le immagini del cast durante la lettura dei copioni. Nei 10 episodi previsti per la prima stagione, verrà raccontata l’epopea della dinastia Targaryen all’apice del potere, quando possedeva 15 draghi. Basato sul romanzo Fire & Blood di George R. R. Martin, la protagonista del nuovo capitolo del franchise sarà l’attrice britannica Emma D’Arcy nei panni della Principessa Rhaenyra Targaryen. Insieme a lei anche Paddy Considine nel ruolo di Re Viserys Targaryen, Steve Touissant in quelli del Serpente di Mare, Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) e Rhys Ifans (Otto Hightower).

