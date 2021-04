Coronavirus, in India oltre 3.600 morti in un giorno: il premier Modi sotto attacco per i comizi e l’appello al voto. Effetto vaccini negli Usa: contagi in calo da due settimane

INDIA

EPA/PRANABJYOTI DEKA | Il premier indiano Narendra Modi durante un comizio il 3 aprile nella provincia di Assam, in India

Il picco di contagi e vittime non ferma le elezioni nel Bengala

L’ultimo giorno per l’India è stato il più drammatico da quando è iniziata la pandemia, con un nuovo record di morti che ha registrato 3.645 vittime e 360.960 casi di Coronavirus in sole 24 ore. Mentre a Nuova Delhi non c’è più posto nei cimiteri e nei crematori, con le cataste dei cadaveri che continuano a crescere per strada, scoppiano nuove polemiche contro il presidente indiano Narendra Modi, che sui social ha rilanciato l’appello ai cittadini del Bengala occidentale perché vadano a votare, ma «in linea con i protocolli Covid-19». Come riporta la Cnn, i critici del Bharatiya Janata Party che guida il Paese accusano i suoi dirigenti di aver continuano a organizzare comizi e manifestazioni, violando le regole di distanziamento sociale. Eventi che sono stati vietati dalla Commissione elettorale dell’India solo lo scorso 22 aprile, a una settimana dal voto previsto oggi.

USA

EPA/CJ GUNTHER | Un operatore sanitario somministra il vaccino anti Covid a casa di un’anziana a Leominster, nel Massachussetts

La curva torna a scendere in almeno metà degli Stati Uniti

In più della metà degli Stati Uniti la curva pandemica ha registrato un calo di circa il 24% rispetto a due settimane fa, con una media di quasi 54 mila casi al giorno, secondo il New York Times. Si allontana così il picco pesante di contagi e vittime che aveva registrato il suo picco a gennaio scorso, cominciato dopo l’autunno con la ripresa dei viaggi interni. «Pensiamo che questo calo sia legato all’aumento delle vaccinazioni – ha detto a Good morning America la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky – oltre che all’aumento delle persone che assumono comportamenti più cauti. Quindi – ha aggiunto – sono cautamente ottimista sul fatto che stiamo voltando l’angolo». Quel momento però non è ancora arrivato, spiega la dottoressa Walensky, soprattutto perché: «il virus è un opportunista», e potrebbe colpire in particolare nelle comunità con più bassi tassi di vaccinazione.

