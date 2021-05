Il generale Figliuolo: «Valutiamo AstraZeneca anche per gli under 60: sfruttiamo tutti i vaccini che abbiamo» – Il video

«La campagna vaccinale sta procedendo secondo quanto prefigurato». Il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ha commentato l’andamento della somministrazione dei vaccini alla popolazione. L’occasione è stata l’inaugurazione nella mattinata del 4 maggio del centro vaccinale del Polo natatorio di Ostia, dove il generale ha fatto il punto della situazione e parlato anche dell’ipotesi di inoculare AstraZeneca agli under 60. «I vaccini vanno impiegati tutti», ha riferito Figliuolo sul vaccino anglo-svedese, «ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa, ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali: se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi fissati. Abbiamo 4 milioni di dosi da usare prima degli arrivi del 6 maggio», ha continuato il generale, «oggi risultano 20,7 milioni di somministrazioni a fronte di 24,7 milioni di dosi consegnate».

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

