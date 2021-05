La Guardia costiera libica spara contro due pescherecci italiani, ferito un comandante. Tripoli nega: «Solo colpi d’avvertimento»

Il comandante del peschereccio italiano Aliseo, Giuseppe Giacalone, è rimasto ferito dopo che l’imbarcazione è stata mitragliata da una motovedetta militare libica. I colpi contro la Aliseo e l’Artemide della flotta di Mazara del Vallo sarebbero partiti mentre era impegnata in una battuta al largo delle coste di Bengasi. Al momento non si conoscono le condizioni dell’uomo, che è stato soccorso dalla nave Libeccio della Marina militare. La Marina libica ha smentito di aver sparato contro i pescherecci italiani, ammettendo che contro le due imbarcazioni sono partiti: «colpi di avvertimento in aria», per fermarle dopo avevano sconfinato in acque libiche, come ha spiegato all’Ansa il portavoce della Marina libica, Masoud Ibrahim Abdelsamad: «Quando i pescherecci arrivano, la nostra guardia costiera prova fermarli», ha aggiunto il portavoce ribadendo che: «non ci sono stati spari diretti contro le imbarcazioni».

