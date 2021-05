«Ti amo»: Lady Gaga saluta così l’Italia dopo la fine delle riprese di House of Gucci – Il video

Si sono concluse a Roma le riprese di House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott che racconta l’epopea della dinastia toscana della moda. E Lady Gaga, che interpreta Patrizia Reggiani, l’ex-moglie di Maurizio Gucci assassinato su suo mandato a Milano nel 1995, ha colto l’occasione per ringraziare il Paese definendosi «orgogliosa di essere italiana». «Desidero ringraziare tutta l’Italia per avermi sostenuto durante le riprese del film», scrive l’artista di origini siciliane in un tweet, «vi abbraccio e vi bacio, credo in voi, prego per la mia terra di origine, un paese costruito sulla promessa di duro lavoro e sulla famiglia. Spero di avervi reso orgogliosi. Sono orgogliosa di essere italiana. Ti amo».

Video: Twitter/@LadyGagaNow

Leggi anche: