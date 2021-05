Coronavirus, in Francia dati al minimo da gennaio: riaprono i locali all’aperto, via il coprifuoco da giugno. Negli Usa via libera a Pfizer per i ragazzi delle medie

Con i dati in calo consolidato in Francia, il governo prepara le riaperture dalla prossima settimana, con l’obiettivo di eliminare il coprifuoco serale a giugno. Negli Stati Uniti arriva il via libera per i vaccini ai ragazzi delle scuole medie

FRANCIA

EPA/YOAN VALAT | Il premier francese Jean Castex

La Francia riapre bar e ristoranti all’aperto dal 19 maggio

Con i dati della pandemia di Coronavirus al loro minimo dall’inizio dell’anno, la Francia si prepara a uscire dal lockdown mettendo in programma le prime riaperture. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.292 nuovi casi e 292 decessi. Per quanto le cifre del lunedì anche in Francia tendano a essere più basse per effetto del weekend, la media settimanale conferma il trend in miglioramento con 17.767 casi, nettamente inferiore al picco del 14 gennaio scorso, quando la media settimanale aveva fatto registrare 42.225 casi.

Sull’onda di queste cifre, il premier francese Jean Castex ha confermato al quotidiano Le Parisien che la Francia stia «finalmente in procinto di uscire a lungo termine da questa crisi sanitari», anticipando le prime tappe del piano di ripartenza delle attività produttive: «che avverrà in maniera progressiva, attenta e supportata. Ma la tendenza è chiara – ha aggiunto – ci stiamo avvicinando alla fine ed è una buona notizia». Mentre il coprifuoco serale sarà abolito dal 2 giugno, dal 19 maggio il governo francese punta a riaprire bar e ristoranti, per il solo servizio all’aperto e con capacità dimezzate rispetto al numero di posti a disposizione, con quattro metri di distanza minima tra i tavoli. Si tornerà a mangiare all’interno solo dal 9 giugno, sempre con la capacità di posti a sedere dimezzata. Riaprono anche tutti i negozi dei settori non essenziali, seppur con ingressi contingentati. Limite che dovrebbe cadere entro il 30 giugno. Riaprono anche cinema e teatri, mentre resta la raccomandazione a evitare assembramenti superiori a sei persone.

USA

EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH | Persone in coda in attesa della vaccinazione con Pfizer in Florida

Negli Usa saranno vaccinati anche i ragazzi tra i 12 e 15 anni con Pfizer

Il vaccino anti Covid prodotto da Pfizer-BioNtech potrà essere somministrato per l’uso in emergenza ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni, dopo il via libera della Food and drug administration americana. Per i minori di 12 anni, l’agenzia del farmaco Usa ha annunciato che una decisione arriverà entro un mese, ma intanto con quest’ultimo provvedimento potrà partire la campagna di vaccinazione anche nelle scuole media, con l’obiettivo di completarla prima del prossimo autunno con il ritorno in classe. Al momento il vaccino Pfizer viene già somministrato ai ragazzi dai 16 anni in su, dopo che la società farmaceutica aveva dimostrato l’efficacia al 100% del vaccino su una base di circa 2mila adolescenti.

